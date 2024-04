Homem é preso após matar jovem esfaqueado em MG

Na última segunda-feira, dia 8 de abril, a Polícia Militar efetuou a prisão de um homem de 24 anos, suspeito de ter cometido um homicídio no domingo (7), na cidade de São Gotardo, situada no Alto Paranaíba.

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada após um chamado de emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que reportou uma ocorrência no bairro São Geraldo. A vítima, um jovem de 23 anos, foi encontrada com ferimentos provocados por golpes de faca e, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos durante o trajeto até o hospital.

Segundo apurado, tanto o suspeito quanto a vítima estavam frequentando um bar nas proximidades do local do crime. Posteriormente, o suspeito deixou o estabelecimento acompanhado de sua companheira. Algum tempo depois, a vítima seguiu na mesma direção do casal. Testemunhas relataram que houve uma discussão entre o suspeito e sua parceira, e quando a vítima tentou intervir, foi atingida pelos golpes de faca desferidos pelo suspeito.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local utilizando um moto-táxi como meio de escape. Já na manhã seguinte ao crime, ele deixou a residência onde estava hospedado, auxiliado por um veículo VW Gol. As autoridades encontraram o veículo na localidade de Guarda dos Ferreiros, na região conhecida como “Carvoeira”, estacionado em frente a uma casa em construção.

Durante as buscas pelo suspeito, ele foi localizado próximo a uma rede em um dos cômodos da construção. No interior da rede, os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo escopeta calibre 28, além de duas munições intactas do mesmo calibre. Em seu depoimento, o homem confessou o homicídio, afirmando que a arma era de sua propriedade, e que se desfez da faca utilizada no crime. Ele foi então encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas cabíveis para o desenrolar do caso.