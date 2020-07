Homem é preso após matar companheira com facadas

PUBLICIDADE

Na última segunda-feira (21), um homem de 55 anos foi preso no Oeste de Santa Catarina após confessar ser o autor do assassinato de sua ex-mulher, Rosemeri de Oliveira, de 43 anos, a facadas. A companheira do criminoso chegou a ser socorrida, mas não aguentou os ferimentos e foi a óbito. O caso ocorreu em Xanxerê.

O caso é tratado como feminicídio e o autor do crime está detido no presídio regional de Xanxerê.

De acordo com investigações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 15h e um vizinho tentou socorrer Rosemeri.

O criminoso fugiu do local, mas foi preso no início da noite perto da entrada da cidade em um trevo. De acordo com a Polícia Militar, ele já tem passagens pela polícia por ameaça, mas não foi esclarecido se essas suposta ameaça teria sido contra a ex-companheira.

