Homem é preso após matar amigo a facadas

O crime aconteceu em frente a uma mercearia e, no local, encontraram a vítima caída no chão, com uma perfuração grande e profunda de objeto perfurocortante nas costas

No sábado (19), um homem foi preso e autuado em flagrante por homicídio qualificado, em Cuiabá. Ele é suspeito de assassinar um amigo após passarem o dia ingerindo bebida alcoólica. O crime aconteceu em frente a uma mercearia e, no local, encontraram a vítima caída no chão, com uma perfuração grande e profunda de objeto perfurocortante nas costas. Populares informaram que a vítima e suspeito eram amigos e colegas de trabalho. No final da tarde, eles se desentenderam e o suspeito saiu, foi em sua casa, pegou uma faca e retornou. O autor atingiu a vítima pelas costas. O suspeito voltou ao local do crime e foi detido por populares que presenciaram a situação, entregando o criminoso à polícia em seguida. O suspeito é do estado do Maranhão e possui passagens anteriores por furto, roubo e tráfico de drogas.