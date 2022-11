Homem é preso após invadir kitnet, tentar estuprar mulher e roubar R$ 300

De acordo com o Delegado Niury do Nascimento, o homem ameaçou a mulher com uma faca

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil no município de Calçoene, no norte do Amapá, após invadir uma kitnet e tentar estuprar a mulher que morava no local e que estava com a filha de 7 meses. Ele ainda roubou R$ 300 da vítima, segundo a polícia.

De acordo com o Delegado Niury do Nascimento, que fez a prisão, o homem ameaçou a mulher com uma faca.

“O suspeito teria arrombado a porta da kitnet da vítima e estava armado com uma faca. A mulher que mora sozinha com a sua filha de sete meses passou momentos de terror e ameaças de morte pois, o acusado ameaçou matar mãe e filha se a mesma não mantivesse relações sexuais com ele”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, o homem desistiu após gritos da mulher com pedidos de socorro e pelo choro da criança. Ele fugiu levando R$ 300 da vítima.

A polícia foi acionada e fez diligências pela cidade a procura do homem que fugia de moto. Ele foi capturado quando tentava pegar a Rodovia BR-156 em direção ao distrito do Lourenço, área afastada e conhecida pela prática de garimpo.

Com o homem foram encontrados a faca usada para ameaçar a vítima e porções de droga, que ele confessou ter comprado com o dinheiro roubado da mulher.

De acordo com a polícia, o acusado tem passagem pelos crimes de homicídio e violência doméstica.