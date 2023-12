Homem é preso após invadir casa e estuprar mulher em Cuiabá

Durante o interrogatório, o suspeito confessou os crimes

Um homem de 31 anos foi preso na noite do último sábado (9) sob a suspeita de invadir uma residência, cometer estupro e roubo no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito abordou a vítima solicitando água para colocar no radiador de um veículo. No momento em que a mulher abriu o portão, ele anunciou o assalto, revelando que estava armado.

Portando uma faca, o suspeito ordenou que a vítima retornasse à sua residência. Após o ato, ele deixou o local levando consigo o celular e a carteira da mulher.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande iniciou imediatamente as investigações, identificando o suspeito e localizando o veículo por ele utilizado. Durante a abordagem, o suspeito entregou a faca utilizada na ameaça à vítima, assim como o celular roubado. Ele foi encaminhado à delegacia especializada, onde foi formalmente reconhecido pela vítima.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou os crimes, relatando que, após roubar e abusar da vítima, dirigiu-se ao seu local de trabalho, uma oficina mecânica no Bairro Parque Cuiabá, na capital. Em seguida, afirmou ter ido a uma loja onde comprou roupas e, por volta das 19h, dirigiu-se a um jogo de futebol.