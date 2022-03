Homem é preso após furtar 30 barras de chocolate em Fortaleza

O suspeito, Francisco Keltonjacson Santos de Oliveira, já tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo

Após ser pego furtando 30 barras de chocolate de uma loja em um shopping na Região Metropolitana de Fortaleza, um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 23. O suspeito escondeu os itens dentro da cueca.

Segundo a Polícia Militar, ele também furtou dois faqueiros, com 24 peças. Todos os produtos foram recuperados. Identificado como Francisco Keltonjacson Santos de Oliveira, o suspeito já tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo.

A Polícia Militar informou que o suspeito também furtou dois faqueiros, com 24 peças. Todo o material foi recuperado com o suspeito. O homem foi identificado como Francisco Keltonjacson Santos de Oliveira, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furto e roubo.

As barras de chocolate estavam na cueca do sujeito, já os faqueiros estavam em sua bolsa. Francisco foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, unidade da Polícia Civil, onde foi autuado por furto.

Os itens furtados foram devolvidos, e a PC-CE segue investigando o envolvimento do homem em outros delitos na região.