Homem é preso após fingir estar contaminado pelo novo coronavírus

O norte-americano Michael Lane Brandin foi preso após postar no Facebook que havia sido diagnosticado com o coronavírus e que os médicos tinham dito que o vírus era transmitido pelo ar. As informações são da BBC.

Em suas palavras, o homem afirmou “fazer um experimento social”. “O post gerou muitas reações e muitos amigos me mandaram uma mensagem para perguntar se eu estava bem, então eu disse a eles que era tudo mentira”, disse Michael.

A fake news se espalhou dias antes de qualquer medida de isolamento social ter sido decretada no condado de Tyler, no estado do Texas. Pessoas ligaram incessantemente ao hospital perguntando se as notícias eram verdadeiras.

A polícia entrou em contato com Michael e disse-lhe para alterar seu post para deixar claro que ele estava fazendo um experimento social, o que ele fez.

Entretanto, uma queixa oficial do promotor criminal do distrito, o juiz do Condado, Jacques Blanchett, emitiu um mandado de prisão para Brandin pelo crime de alarme falso.

O divulgador da notícia acabou se entregando. Sua fiança foi estabelecida em US$ 1 mil (cerca de R$ 5,4 mil). Brandin agora está de volta à sua casa esperando uma data para seu julgamento.