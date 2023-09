Homem é preso após estuprar ex companheira

A vítima revelou que havia encerrado seu relacionamento com o agressor

Na madrugada deste domingo (24), uma mulher de 34 anos recebeu a ajuda da polícia após ser submetida a uma sessão de tortura nas mãos de seu ex-companheiro.

Ela foi encontrada nua, envolta em uma coberta, e gravemente ferida quando as autoridades chegaram à residência do agressor, localizada no bairro Maria Lúcia, em Capelinha, no Alto Jequitinhonha. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima revelou que havia encerrado seu relacionamento com o agressor poucos dias antes devido a episódios de violência doméstica. No entanto, no domingo, ela o encontrou por acaso em uma drogaria.