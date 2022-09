Homem é preso após espancar a esposa na frente do filho

O homem tentou se esconder em sótão, mas foi encontrado pela Polícia Militar e detido em flagrante

Uma mulher foi espancada pelo marido na frente do filho de três anos no final da noite desta segunda-feira (26) em um hotel no Centro de Vitória.

Depois de agredir a esposa e abandonar o filho, o suspeito Josimar da Silva Pani, ficou preso entre dois portões do hotel até que um funcionário chamou a polícia.

Josimar tentou se esconder no sótão, mas foi encontrado pela Polícia Militar e detido em flagrante na manhã desta terça-feira (27).

O casal, com o filho de três anos, saiu de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, e estava hospedado há pelo menos quatro meses no hotel. A vítima contou que o casal estava juntando dinheiro para alugar uma casa.

De acordo com a Polícia Militar, o casal usou crack durante toda a segunda-feira (26) e quando terminou a droga, o suspeito pediu a esposa para comprar mais entorpecentes. A mulher disse à polícia que se recusou e o companheiro começou a agredi-lá na frente do filho.

A mulher pediu socorro, uma pessoa do hotel viu o que estava acontecendo e prendeu Josimar entre os dois portões do estabelecimento.

A vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criança de apenas três anos de idade, foi entregue ao Conselho Tutelar. A mulher e o filho vão retornar para Cachoeiro de Itapemirim onde serão acompanhados pela prefeitura do município.

A Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada. O suspeito, Josimar da Silva Pani, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, na Grande Vitória.