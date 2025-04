Homem é preso após esfaquear namorada mais de 20 vezes em Pirenópolis

Um homem foi preso em flagrante após desferir mais de 20 facadas contra a própria namorada, uma mulher de 33 anos, o crime ocorreu em Pirenópolis (GO), cidade turística no Entorno do Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (28/4).

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o crime ocorreu dentro de um casarão onde funcionam várias kitnets. Um vizinho, ao ouvir a briga, acionou os policiais e relatou que o casal estava em um violento desentendimento.

Militares do 37º Batalhão foram rapidamente ao local e flagraram o agressor ainda atacando a vítima. A cena foi descrita pelos agentes como “de terror”. O suspeito foi contido e preso imediatamente.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada para uma unidade hospitalar, onde permanece internada. Segundo o major Alexandre Fernandes de Castro, comandante do batalhão, a rápida resposta policial foi crucial para salvar a vida da mulher.

O autor do crime foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e segue detido. As motivações do ataque ainda são investigadas.