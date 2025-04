Homem mata genro a facadas durante briga na zona rural de Brazlândia

Um homem de 56 anos foi preso na tarde desta terça-feira (29/4) após matar o próprio genro a facadas no Setor Maranata, área rural de Brazlândia, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), populares acionaram os militares após presenciarem a briga entre os dois homens. Durante o confronto, Raimundo Nonato Arruda Ferreira desferiu golpes de faca contra o genro, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Antes de ser atingido, Raimundo havia sido golpeado na cabeça com um pedaço de madeira por Antônio Jackson. Ferido, o autor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Brazlândia (HRBz), onde recebeu atendimento médico sob escolta policial.

O caso está sob investigação da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), que apura as circunstâncias do homicídio.