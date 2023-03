Homem é preso após dar ‘tapa na bunda’ em uma mulher em supermercado

Segundo a Polícia Civil, o homem responde por importunação sexual

Um homem foi preso em supermercado após dar um “tapa na bunda” de uma mulher que fazia compras no estabelecimento de São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense. O caso foi registrado na tarde do último sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava embalando suas compras quando um homem, que estava saindo do supermercado, deu um tapa ao passar por ela. A mulher chamou o gerente do estabelecimento.

Para a PM, o homem confirmou a história e disse que era uma brincadeira, porque “era conhecido da vítima”.