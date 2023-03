Homem é preso após confessar em bar que matou e enterrou esposa em casa

Uma pessoa que estava no estabelecimento ouviu a fala, fez a denúncia para a Polícia Militar, indicando onde o suspeito mora

O corpo de Altaise Sousa, 26, foi encontrado no quintal da casa do marido dela na madrugada desta terça-feira (28), em Anápolis (GO).

À reportagem, o delegado Vander Coelho, chefe do GIH (Grupo de Investigação de Homicídios), disse que o suspeito teria comentado em uma mesa de bar, na noite desta segunda-feira (27), que teria cometido o crime e que sairia da cidade.

Uma pessoa que estava no estabelecimento ouviu a fala, fez a denúncia para a Polícia Militar, indicando onde o suspeito, de 26 anos, mora.

A PM foi até o local e identificou o homem, que não teve a identidade revelada. Ele teria confessado o crime e mostrado onde teria deixado o corpo da vítima.

Segundo a polícia, o homem disse que matou a vítima, com golpes de faca, no dia 1º de fevereiro e enterrou o corpo no quintal da casa dele. A faca que teria sido usada no crime foi apreendida.

O suspeito foi preso em flagrante pela polícia por ocultação de cadáver. A investigação segue em andamento para coleta provas.

Segundo o delegado, o homem pode ser indiciado pelo crime de feminicídio. Altaise havia denunciado o companheiro por violência doméstica recentemente e conseguiu medidas protetivas contra ele. O casal rompeu após um episódio de violência, mas o suspeito pediu para reatar o relacionamento e Altaise teria aceitado, de acordo com o delegado.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contatar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.