Homem é preso após atropelar e agredir jovem por ciúme da ex-companheira

PUBLICIDADE 

Um homem de 29 anos foi preso após atropelar e agredir, com uma pedrada, um jovem de 23 anos. A agressão teria sido motivada por ciúmes da ex-companheira. A vítima havia acabado de deixar a mulher, de 26 anos, na casa dela. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (21).

A Polícia Militar informou que uma equipe fazia patrulhamento próximo à praça Belarmino de Souza, em Belo Horizonte, quando algumas testemunhas informaram que havia acontecido um acidente de trânsito em uma rua próxima.

Quando a equipe chegou ao local, avistou o suspeito bastante exaltado. Ele fazia ameças de morte à vítima, que estava em uma moto. O homem afirmou que teria matado o jovem, caso a polícia não chegasse.

A vítima contou às autoridades que estava sendo perseguido e, inicialmente, temeu que fosse um assalto. Ao reduzira velocidade para fazer uma conversão, o jovem foi atingido pelo veículo e caiu. O condutor ainda teria dado marcha a ré com o objetivo de passar com o carro por cima dele, mas a vítima conseguiu se levantar e ir para a calçada. Devido ao atropelamento, ele estava com um ferimento no tornozelo.

Após os policiais conterem o suspeito, ele ainda tirou uma pedra do bolso e arremessou na cabeça do jovem. O autor da agressão foi preso, e a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE