Homem é preso após atirar na cabeça de ex-companheira

Nesta sexta-feira (14), um homem foi preso após tentar matar sua ex-companheira em Ceará-Mirim, cidade da Grande Natal. A vítima foi atingida por pelo menos um tiro na cabeça.

Segundo informações das autoridades, o suspeito abordou a mulher no momento em que ela desceu do ônibus. Ele atirou pelo menos seis vezes com um revólver calibre 38.

Ainda de acordo com informações, eles estariam separados há dois anos. Ela tinha uma medida protetiva contra o atirador após ameaças.

Após o crime, o suspeito foi agredido por populares no local até a chegada dos guardas do município. Ele já tinha um registro de agressão contra outra mulher.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.