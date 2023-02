Homem é preso após agredir mãe e sobrinha

Havia contra ele um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes prenderam, nesta quinta-feira (9), um homem que agrediu, ameaçou e cometeu injúria contra a própria mãe e a sobrinha, no bairro Santa Helena, em Campos dos Goytacazes.

Os crimes ocorreram na residência em que os três, além de outras pessoas, moravam. Em dezembro do ano passado, o homem agrediu a mãe, após ela questionar o motivo de ele ter danificado um móvel da casa. Ele golpeou a porta de uma cômoda, que estava na mão da mulher, o que acarretou em uma lesão. Por conta disso, a Deam Campos solicitou medidas protetivas para ela.

Essa não foi a primeira vez que ela foi vítima de agressões dele. Anteriormente, em 2021, ela já havia solicitado medidas protetivas, mas acabou voltando atrás e retomando o convívio com o filho.

Em janeiro de 2023, ele fez uma nova vítima, dentro da mesma casa. Ele teria ameaçado a sobrinha, ordenando que ela se mudasse do imóvel, ou transformaria a vida dela “em um inferno”. Ocorreram ainda xingamentos, entre outras ações violentas. A jovem também procurou a Deam, que solicitou novas medidas protetivas.

Logo em seguida, o autor foi notificado por oficiais de justiça de que não mais poderia ficar na mesma residência das duas vítimas.

Ele, no entanto, se recusou a deixar o local, descumprindo as medidas estabelecidas pela Justiça. Por conta disso, foi expedido o mandado de prisão, que resultou na captura do homem.

Ao ser abordado, ele não ofereceu resistência. O autor foi conduzido à sede da Deam Campos para cumprimento das formalidades e posterior transferência para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.