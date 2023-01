Homem é preso após agredir esposa com golpes de facão

A vítima apresentava um corte profundo em uma das mãos e foi levada ao pronto socorro municipal para receber atendimento médico

Um homem, identificado como José Ricado Lima Marahão, de 28 anos, foi preso por agredir a própria esposa com golpes de facão. O caso ocorreu na quarta-feira (19), em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Agentes da guarda municipal foram acionados por meio do Centro de Controle de Operações. Eles se dirigiram ao local, onde entraram em contato com vizinhos, que afirmaram ter visto o suspeito armado com a arma branca.

José foi identificado pela equipe e foi preso dentro da residência do casal, no bairro Rio Verde, próximo a àrea central do município.

A vítima das agressões saiu da casa e afirmou ter sido atingida por golpes de facão pelo companheiro. Ela apresentava um corte profundo em uma das mãos e foi levada ao pronto socorro municipal para receber atendimento médico.

Após os primeiros socorros, ela foi ouvida na delegacia especilizada. José foi autuado pelo crime de violência doméstica.