Homem é preso após agredir e tentar queimar esposa em MS

Um homem de 27 anos foi detido em flagrante após um ato chocante de violência contra a esposa, de 40 anos, nesta quarta-feira (10) em Água Clara. Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo teria agredido brutalmente a mulher, jogando gasolina sobre ela e ateando fogo.

O casal, que estava junto há cerca de sete meses, enfrentava um histórico de dependência química, envolvendo álcool e drogas. A mulher, decidida a buscar ajuda para superar essas dependências, procurou apoio de uma equipe da prefeitura local.

Contudo, ao tomar conhecimento das intenções da esposa, o homem reagiu com extrema violência. Após a primeira agressão, que ocorreu durante o dia, o agressor bloqueou a única saída da residência com um fogão. Mais tarde, já durante a noite, ele acordou a mulher e a forçou a sair.

Ao tentar sair, a vítima foi alvo de um ato terrível: o suspeito jogou gasolina de um recipiente em chamas na direção dela. As chamas se espalharam rapidamente pelo corpo da mulher. No entanto, com coragem e determinação, ela conseguiu mover o fogão do caminho e rolar no chão para apagar o fogo.

Em estado de choque e com queimaduras graves nas pernas, a mulher conseguiu fugir do local e buscar ajuda em um hospital da cidade. Os funcionários imediatamente acionaram a Polícia Militar, que logo prendeu o agressor na casa de uma amiga da vítima.

As autoridades revelaram que o homem chegou ao local com outro recipiente de gasolina, uma espuma de colchão e um isqueiro. Ele até mesmo invadiu a residência através do telhado, mas, não encontrando a esposa, abandonou os materiais utilizados na agressão.

Apesar das queimaduras graves, a vítima está estável e sob cuidados médicos.