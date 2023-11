Homem é preso após agredir companheira e tentar subornar PMs com R$ 20 mil

O caso foi registrado na última terça-feira (14) após a própria vítima acionar a polícia

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela equipe da Polícia Militar (PM) de São João D’Aliança-GO, após cometer atos de violência doméstica contra sua esposa, de 22 anos.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima com escoriações resultantes de puxões, esganaduras e socos, causando lesões nos lábios, gengivas, rosto e ombro esquerdo. A vítima relatou que as agressões foram perpetradas pelo marido, com quem é casada há sete anos na região de São João da Aliança, na Chapada dos Veadeiros.

Antes da chegada da polícia, o agressor havia fugido do local, mas a equipe conseguiu localizá-lo e efetuou a prisão em seguida. O homem, ao ser detido, surpreendeu os policiais ao oferecer suborno, começando com a proposta de R$ 10 mil e, em seguida, elevando a oferta para R$ 20 mil, na tentativa de ser liberado.

O homem responderá não apenas pelos atos de violência doméstica, mas também pela tentativa de suborno,