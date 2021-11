Homem é preso ao tentar furtar carnes de mercado

O suspeito foi surpreendido por um dos açougueiros do mercado, que notou algo estranho entre as pernas do homem

Nesta terça-feira (16), um homem de 51 anos, foi preso ao tentar sair de um mercado com duas peças de carnes escondidas nas calças. O caso aconteceu em Dourados (MS).

O suspeito foi surpreendido por um dos açougueiros do mercado, que notou algo estranho entre as pernas do homem. Além da peça de picanha, o homem tentou furtar um pedaço de maminha, embalado à vácuo.

A picanha tinha 1,946 kg, no valor de R$ 136,03 e outra peça de carne pesava 1,210 kg, no valor de R$ 64,12. De acordo com testemunhas, alguns funcionários relataram ter visto o homem escondendo as peças de carnes na região frontal da calça.

O homem teve o furto frustrado ao tentar sair do estabelecimento. Os funcionários acionaram a Guarda Municipal de Dourados, que constataram a tentativa de furto.

A polícia informou que o suspeito já tinha diversas passagens criminais, como furto, tráfico e violação de domicílio. O caso foi registrado na Delegacia de Dourados como crime de “furto”