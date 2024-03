Homem é preso acusado de abusar de cachorro no Pará

Um homem foi detido em flagrante por maus-tratos após ser acusado de abusar sexualmente de uma cadela no município de Bragança, na região nordeste do estado.

A investigação teve início no bairro Vila Sinhá, quando agentes da Polícia Civil receberam informações de que a cadela estava sendo vítima de violência física e sexual na residência do suspeito.

O homem foi abordado pela polícia na quinta-feira (22) e inicialmente negou a presença de animais em sua residência, bem como a existência de um quintal na propriedade. No entanto, após a entrada da polícia no local, os fatos foram confirmados.

O animal foi retirado do local pelas autoridades e submetido a um exame clínico realizado por uma veterinária, o qual confirmou a prática de zoofilia e os maus-tratos.

De acordo com as autoridades, o laudo veterinário se tornou uma peça-chave para a prisão em flagrante do suspeito. A cadela encontra-se agora sob cuidados adequados. O homem permanece detido e aguarda as medidas judiciais cabíveis.