Homem é morto por seguranças após roubar supermercado em MG

O homem teria furtado cinco latas de cerveja, uma garrafa de cachaça e um kit de barbear

Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (11), um homem, de 55 anos, morreu após ser imobilizado por dois seguranças de um supermercado. Segundo os seguranças envolvidos, o homem teria furtado cinco latas de cerveja, uma garrafa de cachaça e um kit de barbear.

O homem foi imobilizado, deitado com as costas no chão, enquanto os dois seguranças o seguram.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), um dos seguranças testemunhou o homem cometendo os furtos e informou seu colega por mensagem. O outro segurança então abordou o homem do lado de fora do estabelecimento.

Os militares foram chamados pelos seguranças, que já haviam imobilizado o homem quando chegaram ao local. Ele foi encontrado com poucos sinais vitais e foi imediatamente levado para o hospital da cidade, onde, infelizmente, foi confirmado seu falecimento.

Durante o incidente, um dos seguranças sofreu ferimentos, incluindo dores devido a um corte superficial na cabeça e nos joelhos, e recebeu atendimento médico.

Os dois seguranças, de 56 e 37 anos, foram encaminhados para a delegacia de Coronel Fabriciano para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.