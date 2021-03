Homem é morto pelo irmão ao tentar defender a cunhada

A vítima foi atingida por facadas e golpes com uma barra de ferro

Na madrugada de terça-feira (30), um homem foi morto após tentar intervir em uma briga da cunhada com o irmão dele durante uma confraternização, em Anápolis (GO). A vítima foi atingida por facadas e golpes com uma barra de ferro. A Polícia Civil informou que o suspeito do crime é próprio irmão, que fugiu do local.

“Eles passaram a noite ingerindo bebida até que o suspeito se irritou por alguma coisa e falou que iria matar o irmão e a companheira dele. Marcos Adolfo foi tentar acalmar os ânimos do irmão, e começou a briga. A enteada viu que o padrasto estava agredindo a mãe e foi lá para intervir, e ele bateu nas duas”, disse o delegado do caso, Fábio Vilela.

De acordo com a polícia, Marcos tentou impedir o irmão de agredir a namorada e enteada dele. A partir daí, o autor pegou uma barra de ferro e uma faca e atacou a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A polícia informou que foi até a casa do suspeito, por volta de 4h30, mas ele não estava lá. O delegado afirmou que já ouviu todas as testemunhas do crime e continua com as investigações.