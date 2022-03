Homem é morto em discussão por cerveja

Ainda de acordo com o suspeito, eles estavam bebendo juntos, quando a vítima pediu ara que ele fosse comprar mais cerveja

Um homem foi morto a facadas, no último domingo (14), durante uma discussão por compra de cerveja. A suspeita é que o autor do crime, que aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso, seja um colega de trabalho da vítima.

Segundo a Polícia Militar do estado, o suspeito foi preso e confessou o crime. Ele contou em depoimento que ele e a vítima moravam juntos e se conheciam há pouco tempo.

Ainda de acordo com o suspeito, eles estavam bebendo juntos, quando a vítima pediu ara que ele fosse comprar mais cerveja. Porém, o colega não tinha dinheiro e assim começou a discussão.

Durante a briga, continuou em depoimento, ele teria pego a faca e desferido diversos golpes contra a vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil.