Homem é morto em confronto com a polícia depois de tentar fazer ex-mulher e filhos de reféns

Antes de ser baleado, o homem atacou policiais militares com uma faca

Um homem, de 26 anos, morreu em confronto com a polícia, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (11), após agredir a ex- mulher e os filhos e tenta-los fazerem de reféns.

O caso aconteceu por volta das 19h, na rua Adelaide Maia Figueiredo, no bairro Parque do Lageado.

Segundo registro policial, os militares foram acionados para atender ocorrência em que uma família era feita de refém, ao chegarem ao local as vítimas conseguiram fugir correndo.

Neste momento, os policiais entraram na casa e tentaram conversar com o suspeito, que atacou os agentes com uma faca. Tiros foram efetuados contra as pernas do suspeito, que ainda assim tentou agredir os militares. Novos disparos foram efetuados e a vítima acabou acabou ferida no abdômen.

A Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Duas armas calibre 40, usadas por policiais na ação, foram encaminhadas pela própria Polícia Militar para perícia.