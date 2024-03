Homem é morto dentro de delegacia em Amazonas

Um homem de 26 anos foi encontrado morto dentro de uma cela na 57ª Delegacia de Polícia de Alvarães, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, o homem teria sido assassinado por outro detento que compartilhava a mesma cela. No entanto, a família do falecido acusa a equipe policial de tê-lo torturado até a morte.

De acordo com relatos das autoridades locais, o corpo do homem foi descoberto no início da noite de sexta-feira (22), por volta das 18h. Ele estava entre os 13 detentos que dividiam a mesma cela, e a motivação do crime teria sido uma disputa antiga entre os presos.

A polícia solicitou à Justiça a transferência do suspeito pelo assassinato para o presídio de Tefé. Além disso, está em andamento uma investigação para determinar a causa da morte e se outras pessoas estavam envolvidas no homicídio.