Homem é morto com golpes de facão pelo irmão em Montes Claros

Nesta segunda-feira, 18, um homem, de 41 anos, foi morto com golpes de facão pelo próprio irmão, de 33, no Povoado de Morro Vermelho, em Montes Claros. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime sendo preso em flagrante.

O homem disse aos policiais que ele e a companheira eram agredidos constantemente pelo irmão que sempre se deslocava para a casa onde eles moram, quando usava bebida alcoólica.

Segundo a PM, o suspeito contou que o irmão chegou ao imóvel armado com uma corrente de aço e passou a agredi-los.

Para se defender e proteger a mulher, o homem disse que se armou com um facão e cometeu o crime. A mulher foi ouvida pelos policiais e confirmou a mesma versão.

O corpo da vítima foi encontrado no quintal da casa e segundo a polícia, a corrente de aço estava nas mãos dele.

A perícia compareceu no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal.

O suspeito foi levado para a delegacia e a Polícia Civil deve investigar o caso.