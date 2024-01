Homem é morto com 12 tiros em MG

O episódio foi desvendado após a Polícia Militar ser acionada para investigar um possível homicídio

Na noite da última segunda-feira (29), em Contagem, um homem de 25 anos foi brutalmente executado, sofrendo doze perfurações no corpo por disparos de arma de fogo, conforme constatado pela perícia.

O episódio foi desvendado após a Polícia Militar ser acionada para investigar um possível homicídio na Vila Santa Luzia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima no banco do motorista de um Fiat Punto, já sem vida, com a cabeça apoiada no volante, sendo o óbito confirmado pelo Samu.

Durante o registro da ocorrência, a namorada da vítima relatou que estava no carro com a filha e uma prima, estacionados em frente à casa da cunhada do homem. Repentinamente, Homem é morto com 12 tiros em MGum veículo de cor azul se aproximou na direção oposta e efetuou disparos de arma de fogo.

Assustado, o homem tentou dar ré, mas dois suspeitos desceram do veículo e iniciaram os disparos. A prima pulou do carro, e um dos suspeitos se posicionou à frente do veículo da vítima, atirando contra ela. A namorada do homem afirmou que os suspeitos ordenaram que ela deixasse o local com a criança, sendo seguidos por vários outros disparos.

Após o crime, os suspeitos empreenderam fuga em direção ao bairro Santa Luzia. A namorada da vítima admitiu que o homem estava envolvido com o tráfico de drogas, mas desconhece se esse foi o motivo da execução. No local do incidente, foram recolhidas munições de calibre restrito de 40mm, além de 9mm.