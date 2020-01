Homem é morto com 10 tiros em garimpo ilegal

PUBLICIDADE 

Na tarde do último dia de 2019, um homem foi morto a tiros no garimpo ilegal de Aripuanã, a 976km de Cuiabá. A vítima estava sem documentos pessoais e ainda não foi identificado.

Segundo a Polícia Civil, o homem aparenta ter entre 38 e 45 anos e foi morto com ao menos 10 tiros. Mesmo o crime tendo ocorrido na tarde do dia 31/12, a informação do assassinato só chegou na delegacia na manhã de quarta-feira (1º).

O garimpo ilegal onde o homem foi assassinado foi alvo de operação para desocupação em outubro de 2019 mas, mesmo assim, a exploração do ouro e outros assassinatos continuam ocorrendo no local.

Por meio de testemunhas, a polícia ficou sabendo que dois homens em uma motocicleta chamaram pelo homem, que esperava carona para ir até a cidade. Um dos criminosos sacou uma arma e disparou. Os tiros atingiram tórax, rosto, pescoço, costas, braços e pernas do homem.

A Polícia Civil, responsável pelas investigações, tenta localizar os suspeitos para definir a autoria do crime mas, até o momento, ninguém foi preso.