Homem é morto a marretadas por pessoa em situação de rua que ele abrigou em obra

Um pedreiro de 44 anos foi morto a marretadas enquanto dormia em uma obra na manhã desta terça-feira (7), em Rio Verde, no sudeste goiano. Um morador em situação de rua, de 30 anos, foi preso suspeito de cometer o crime, de acordo com o delegado Adelson Candeo.

O suspeito trabalhava no local com a vítima, conforme o delegado. O homem, inclusive, teria o indicado para fazer parte da equipe que tocava a obra. Adelson disse ainda que a vítima também convidou o suspeito para dormir no local, após ficar com pena do homem se molhar durante à noite.

O crime teria sido cometido devido a uma desavença entre o autor e o suspeito, segundo Adelson. O homem teria furtado o celular da vítima e de uma testemunha enquanto eles dormiam. Ao perceber que o celular havia sumido, a vítima foi tentar recuperá-lo com o suspeito, que o acabou o matando.

“O suspeito estava trabalhando há alguns dias na obra e foi convidado pela vítima a dormir no local. A vítima e a testemunha dormiam na obra porque o local vinha sendo furtado. O homem, ao perceber que havia sido furtado, comunicou a testemunha. Momentos depois, a testemunha foi acordada pelo suspeito que confessou ter matado a vítima com várias marretadas no rosto e na cabeça”, explicou.

A polícia foi acionada pela própria testemunha, de acordo com o delegado. O autor fugiu do local, mas foi preso momentos depois e encaminhado ao presídio de Rio Verde.

“A testemunha, temendo por sua integridade física, foi para a rua pedir socorro até que encontrou uma viatura da GCM, que confirmou o óbito no local. O suspeito pode responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil”, concluiu.