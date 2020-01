Homem é morto a facadas por enteado e cunhado

PUBLICIDADE 

Neste sábado (18), um homem de 36 anos foi morto a facadas. De acordo com a polícia, cunhado e enteado dele são suspeitos do crime. Eles fugiram e ainda não foram localizados. A mulher da vítima, de 41 anos, foi presa suspeita de segurar o marido enquanto ele era agredido.

O irmão da vítima relatou aos policiais que saiu para buscar ajuda, pois o homem estava discutindo com o enteado e o cunhado. Ao retornar, encontrou o irmão com perfurações causadas por faca, caído sobre um sofá que fica na rua, na residência onde a vítima morava com a mulher e o enteado. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

Os suspeitos fugiram em um Corsa vermelho. Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi presa suspeita de ter segurado o marido enquanto o irmão e o filho, de 18 anos, davam facadas nele.

O caso ocorreu em Blumenau-SC e está sendo investigado.