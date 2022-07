Homem é executado com 11 tiros em Venda Nova e trio teria dito ‘que era polícia’

Um homem de 32 anos morreu, em Venda Nova, BH, após ser executado com 11 tiros, sendo nove deles na cabeça e os outros dois no peito

Na tarde dessa terça-feira, 19, um homem de 32 anos morreu no Aglomerado Mariquinhas, região de Venda Nova em Belo Horizonte, após ser executado com 11 tiros, sendo nove deles na cabeça e os outros dois no peito.

A polícia foi acionada após os disparos e, quando os mesmos chegaram na rua Vaqueiro de Búfalo, próximo ao Cemitério da Bosque da Esperança, os militares só encontraram uma grande poça de sangue e 18 cápsulas deflagradas de duas munições diferentes.

A equipe foi, então, até o hospital Risoleta Neves, onde um homem baleado tinha dado entrada. O médico de plantão disse que a vítima morreu em decorrência dos disparos. No bolso da bermuda do homem foram encontradas 15 munições de calibre.38, diferente das encontradas na cena do crime, além de maconha e cocaína.

Minutos depois, uma mulher chegou ao hospital dizendo que o marido tinha sido baleado. Ela disse que o casal mora em Vespasiano, mas estavam no aglomerado nessa terça-feira, momento em que o marido disse que ia pegar algo em um bar, sem dizer o que era.

Quando ele voltava, parou ao lado dele um carro preto, três homens desceram armados e encapuzados e começaram a atirar. Ao ver o marido atingido, ela correu até ele e pediu para que o trio parasse com os tiros, momento em que os suspeitos teriam dito “que aqui é polícia” antes de fugirem. Dois carros e um portão de residência foram atingidos pelos disparos.

A mulher foi levada em casa com os três filhos com idade entre 1 e 4 anos. Na residência, a polícia encontrou uma arma calibre 38 em cima do armário.

A mulher relatou que o marido tinha chegado com o armamento na casa há dois dias e que acredita que ele estava com problemas no Aglomerado Mariquinhas. Ela foi detida pela posse ilegal da arma. Os suspeitos não foram encontrados.