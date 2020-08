Homem é espancado por populares após roubar celular

PUBLICIDADE

Um homem, de 39 anos, foi espancado por populares após roubar o celular de uma mulher na manhã deste domingo (30). O suspeito estava com um comparsa e utilizou uma faca para abordar a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla assaltou uma mulher com uma faca e chegou a roubar o celular dela. Na sequência, populares que estavam na rua e viram o crime, reagiram e pegaram um dos bandidos.

O suspeito foi espancado pelos moradores e ficou deitado ao chão com o rosto ensanguentado até a chegada da PM, que acionou o Samu para socorrê-lo. O caso aconteceu na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Felipe Camarão, Zona Oeste de Natal, por volta das 10h.

De acordo com profissionais de saúde da unidade onde o homem foi atendido, ele teve um traumatismo leve na cabeça, ferimentos pelo corpo e não corre risco de morrer. O celular roubado foi recuperado com o criminoso espancado. Já o comparsa, conseguiu fugir correndo com a faca usada no assalto.