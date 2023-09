Homem é espancado e preso após estuprar criança de 7 anos

A criança foi encaminhada ao Instituto de Polícia Científica para a realização do exame de corpo de delito

No sábado (2), um homem foi detido sob a suspeita de ter cometido abuso sexual contra um menino de sete anos, na localidade de Gramame, em João Pessoa. Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo chegou a ser agredido por residentes locais antes de ser conduzido ao hospital sob custódia.

A PM recebeu uma chamada para responder a um incidente de agressão contra uma pessoa com deficiência física. No entanto, ao chegar ao local, os policiais descobriram, por meio de relatos dos moradores, da mãe e do padrasto da criança, que o suspeito teria abusado do menino de sete anos, o que motivou a agressão contra ele.

O suspeito foi então levado sob custódia para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, enquanto o registro do crime foi realizado na Central de Polícia Civil da capital.