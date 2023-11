Homem é espancado após se masturbar em igreja durante culto

A Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de ato obsceno e lesão corporal

Nesta terça-feira (7), um homem foi agredido por populares após ser pego se masturbando durante um culto evangélico no bairro Brasília, em Arapiraca.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem sendo contido por pessoas da comunidade.

Testemunhas relataram que o indivíduo foi convidado para participar do culto, mas surpreendentemente optou por se envolver em um comportamento inapropriado dentro da igreja. Após ser expulso do local, ele continuou com sua conduta indecente do lado de fora, o que provocou a indignação das pessoas presentes, levando-as a reagir de forma violenta contra o agressor.