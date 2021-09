Homem é espancado após agredir esposa

Moradores do bairro ouviram o pedido de socorro da mulher e partiram para cima do homem

No domingo (12), um homem de 46 anos foi preso após agredir sua companheira, de 36 anos. Depois das agressões, o suspeito foi espancado pelos vizinhos.

O caso aconteceu no bairro Jardim Tropical, na Serra, na Grande Vitória (ES). Antes da chegada dos policiais militares, o homem agrediu a mulher dentro de casa e ela saiu correndo e pediu socorro na rua.

Moradores do bairro ouviram o pedido de socorro da mulher e partiram para cima do homem. A vítima teve arranhões nas costas, nuca e inchaço no braço esquerdo.

Depois de ser espancado pelos vizinhos, o homem ficou com lesões na cabeça e no braço esquerdo. O casal foi encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher.

O homem foi autuado por agressão e será levado ao presídio após realização de exames.