Homem é esfaqueado após agredir mulher em João Pessoa

De acordo com a Polícia Civil, ele teria ido até a casa da mulher para visitar o filho e houve uma discussão

Um homem de 28 anos foi atingido no tórax com um golpe de faca após agredir uma mulher de 30 anos na noite da quarta-feira (7), em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, ele teria ido até a casa da mulher para visitar o filho e houve uma discussão.

O caso foi registrado por volta das 23h30, no bairro de Mangabeira. Segundo a polícia, após chegar no local para visitar o filho, a mulher não permitiu a visita. Houve uma discussão entre os dois e ele agrediu a mulher com um soco no olho. Ela reagiu com um golpe de faca, atingindo-o no tórax.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos médicos de emergência. Ele recebeu alta por volta das 5h10 desta quinta-feira (8).

A mulher foi levada pela Polícia Militar para prestar depoimentos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e liberada após ser ouvida.