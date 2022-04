Homem é encontrado sem cabeça e mão em Betim, na Grande BH

Identificado como Milton Francisco Gomes, 54 anos, foi encontrado sem vida no seu sítio, sua cabeça e mão direita foram decapitadas

Na noite dessa segunda-feira, 25, um homem foi brutalmente assassinado na noite em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Identificado como Milton Francisco Gomes, 54 anos, foi encontrado sem vida no seu sítio. A cabeça foi decapitada, e a mão direita, decepada. O homem possuía passagem por tráfico de drogas.

O sobrinho da vítima disse que parentes de Milton tentaram fazer contato com ele na última semana, mas não tiveram êxito. Por isso, ele resolveu ir até a sítio do tio, no bairro Residencial Califórnia.

Quando chegou ao local, bateu no portão e buzinou, mas não foi atendido. Ele procurou um vizinho, que relatou que não via Milton havia pelo menos seis dias.

O jovem resolveu pular o muro e entrar na residência. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Quando entrou na casa, viu móveis e pertences revirados.

A vítima estava na lateral do imóvel, sem a cabeça e sem a mão direita.

Os militares foram ao local e levaram cães farejadores para auxiliar na busca por drogas, mas nada foi encontrado.

A Polícia Civil está investigando o caso.