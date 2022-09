Homem é encontrado morto com mão presa a corda dentro de embarcação

De acordo com militares do 1º Batalhão, a vítima, que não foi identificada, não tinha marcas de violência

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma embarcação com a mão presa em uma corda na Praia de Jatiúca, em Maceió. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (15).

De acordo com militares do 1º Batalhão, a vítima, que não foi identificada, não tinha marcas de violência. Os policiais pediram apoio ao Corpo de Bombeiros para retirar o corpo do local.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e vai investigar o caso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) que vai apontar a causa da morte do homem.