Homem é encontrado morto, amarrado e amordaçado

Um homem foi encontrado, já sem vida, em uma zona rual, nessa quarta-feira (20). O corpo estava amarrado e amordaçado.

De acordo com a polícia local, a vítima estava com as mãos amarradas nas costas, amordaçado e com uma perfuração na nuca. O caso aconteceu em Arapiraca-AL.

O corpo foi encaminhado para perícia. Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML)investigam a causa da morte. A identidade do homem não foi revelada.