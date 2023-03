Homem é detido após ser flagrado pela esposa abusando de cadela em Delmiro Gouveia, AL

Um homem foi detido nesta ultima quinta feira(30) após ser flagrado pela esposa abusando da cadela da família no Sertão de Alagoas

Um homem foi detido nesta ultima quinta feira(30) após ser flagrado pela esposa abusando da cadela da família em Delmiro Gouveia, Sertão de Alagoas. De acordo com a polícia ele vai responder pelo crime de maus-tratos a animais e ameaça contra a esposa com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o delegado Rodrigo Cavalcanti, o homem foi flagrado sentado no quintal com o animal entre as pernas. A esposa dele disse que fez a foto, mas ficou sem entender o que estava acontecendo. Só depois que ela denunciou o caso para a polícia.

Os policiais civis estiveram no local e levaram os dois para a delegacia. O homem foi interrogado e chegou a fazer ameaças contra a mulher por ter denunciado o caso.

“Ele foi ouvido e liberado. Tomamos cuidado de ver a medida protetiva para a mulher, uma vez que ele fez ameaças contra ela. A cadela foi entregue a mulher para os cuidados necessários”, disse o delegado.

A mulher disse ainda que o homem há alguns dias começou a agredi-la com frequência e fazia ameaças. Ele vai responder pelo crime de maus-tratos a animais e ameaça com base na Lei Maria da Penha.