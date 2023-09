Homem é detido após estuprar e manter cunhada em cárcere privado em SP

O acusado também levou o marido da vítima, de 31 anos, e o filho deles

Um indivíduo de 39 anos foi detido sob suspeita de estuprar e manter a cunhada em cárcere privado com o filho e o marido, em São Vicente, localizada no litoral de São Paulo.

O acusado também levou o marido da vítima, de 31 anos, e o filho deles, em um ato de violência brutal, ameaçando-os com uma faca que resultou em ferimentos no polegar direito e no antebraço esquerdo do marido.

O marido conseguiu escapar com sua esposa e enteado, buscando refúgio em um local seguro. Posteriormente, ele fez um chamado para a Polícia Militar, que prontamente respondeu ao pedido de ajuda e se dirigiu até a residência do agressor no último domingo (10).

No local, as autoridades encontraram o suspeito em posse de uma faca suja de sangue. Ele foi detido e levado à delegacia, onde, segundo o Boletim de Ocorrência (BO), permaneceu em silêncio durante todo o processo de interrogatório.

A equipe da Polícia Civil entrou em contato com a família e descobriu que a mulher, de 45 anos, estava hospitalizada no Hospital Municipal. Ela relatou aos investigadores que foi coagida pelo suspeito, que a ameaçou com a faca, a realizar sexo oral nele, além de ser forçada a praticar atos sexuais com ele.

Com base nos depoimentos das vítimas, os policiais detiveram o suspeito, que agora enfrenta acusações de lesão corporal, estupro, sequestro e cárcere privado, conforme registrado na Delegacia Sede de São Vicente.