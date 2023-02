Homem é condenado por furtar quase 200 mil ovos de chocolate na Inglaterra

Os ovos foram furtados no último sábado (10) de uma unidade da empresa Cadbury, na zona industrial da cidade de Telford

Um homem foi condenado nesta terça-feira (14) por furtar quase 200 mil ovos de chocolate no valor estimado de de £ 40.000 (aproximadamente R$ 222 mil), na Inglaterra. Joby Pool, 32, foi declarado culpado pelo tribunal por danos criminais e roubo, conforme informou a polícia de West Mercia em um comunicado.

Os ovos foram furtados no último sábado (10) de uma unidade da empresa Cadbury, na zona industrial da cidade de Telford, oeste da Inglaterra, de acordo com a polícia. A maioria da carga roubada era de ovos de creme, mas outras variedades de chocolate também foram levadas.

O homem teria usado um moedor de metal para invadir a unidade industrial, antes de fugir, segundo informações da CNN. Os ovos foram recuperados quando Joby Pool foi parado pela polícia rodoviária e conduzido para a delegacia como suspeito do caso.

Um dos promotores do caso, Owen Beale, disse no tribunal que a ação teria sido planejada já que levou um trator para cometer o crime, além de saber o local exato da carga. O furto foi efetuado com o veículo que tinha placas falsas e foi apelidado de “coelhinho da Páscoa” pelas autoridades.

Os chocolates foram entregues à empresa e estão sob custódia até que a sentença oficial seja declarada no próximo mês.

Nas redes sociais, a polícia de West Mercia comemorou a prisão do homem, dizendo que as equipes “ajudaram a salvar a Páscoa” dos fãs de chocolates de creme.