Homem é atropelado duas vezes em avenida

Na manhã desta sexta-feira (19), um homem morreu após ser atropelado duas vezes ao tentar atravessar a Avenida da Abolição, em Fortaleza (CE).

A vítima não teve sua identidade revelada e estava a caminho do trabalho. De acordo com testemunhas, o homem tentou fazer a travessia da avenida no cruzamento com a Rua Bauxita.

O homem foi atingido por um carro e, com o impacto, foi jogado para o outro lado da via. Nesse momento, um caminhão que passava pelo local passou por cima dele.

Testemunhas informaram ainda que a vítima vendia coco na Avenida Beira Mar e diariamente fazia o trajeto em direção à Praia de Iracema.

A Polícia Militar informou que foi acionada, mas os condutores dos veículos fugiram antes da chegada dos agentes.