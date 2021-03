Homem é assaltado duas vezes em menos de 5 horas

Vítima perdeu a moto de um amigo e, posteriormente, o próprio veículo

Um porteiro desempregado de 51 anos foi assaltado duas vezes em menos de cinco horas. Durante a noite daquele dia, uma dupla de assaltantes roubaram a moto de um amigo do homem e, no início da madrugada do dia seguinte, outros dois criminosos levaram outra moto, que pertencia à própria vítima.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 20h, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no último domingo (7). Na ocasião, João Gilberto Firmino e uma amiga voltavam de um passeio em Teresópolis, na Região Serrana, e seguiam pela RJ-104, na altura do bairro Laranjal, em São Gonçalo. As informações são do Portal Extra.

As vítimas foram surpreendidas quando João reduziu a marcha para passar em um radar. Em seguida, os dois assaltantes, que também estavam em uma moto, apontaram uma arma para a abeça de João e ele entregou o veículo, uma moto Bros, para a dupla.

As vítimas ficaram a pé, mas receberam o auxilio de um motorista de uma van que passava. Eles foram transportados até uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV). Os PMs foram atrás dos suspeitos, mas não conseguiram localizá-los.

João se dirigiu até a 74ª DP (Alcântara) e registrou o boletim de ocorrência na unidade da Polícia Civil. No entanto, por estar desempregado, ele não tinha como ressarcir o amigo que é proprietário da moto roubada. Devido a isso, o desempregado percorreu 12 quilômetros a pé até onde mora, para pegar sua própria moto, uma outra Bros, e procurar o veículo roubado.

Ele se dirigiu até a comunidade Santa Luzia, onde imaginava que a motocicleta do amigo estava. No local, por volta das 1h, quase cinco horas após o primeiro crime, ele foi assaltado novamente.

“Colocaram a arma na minha cabeça, começaram a gritar ‘perdeu, perdeu, perdeu’ e levaram. Essa segunda moto era minha, mas eu não estava andando nela porque os documentos estão atrasados. Agora, estou com dois prejuízos. Eu só queria resgatar a primeira” contou o porteiro.

Nessa quarta-feira (10), o desempregado recebeu a informação que dois criminosos foram baleados e estavam internados em um hospital de São Gonçalo. O homem então resolveu ir até a 74ª DP para fazer o reconhecimento dos suspeitos, mas foi impedido por funcionários do local.

“Eles sequer quiseram me atender. Disseram apenas que, se eu quisesse mais informações, era para eu voltar no dia do plantão de quem me atendeu.”

Segundo a polícia local, o caso segue sendo investigado.