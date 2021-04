Homem é acusado de vender filho recém-nascido

A Polícia Civil suspeita de uma rede de tráfico de crianças por meio da web. O pai do bebê teve a prisão decretada, entretanto está foragido da Justiça

Um homem está sendo acusado de ter vendido o próprio filho recém-nascido, com apenas 30 dias de vida, em Praia Grande (SP). De acordo com a acusação da mãe da criança, o bebê teria sido negociado por R$ 4 mil. O menino foi encontrado nesta quinta-feira (1º), na Zona Leste de São Paulo. As informações são do G1.

A Polícia Civil suspeita de uma rede de tráfico de crianças por meio da web. O pai do bebê teve a prisão decretada, entretanto está foragido da Justiça.

O delegado Alex Mendonça, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, responsável pelo caso, explicou que a mãe do recém-nascido se encaminhou até a delegacia para realizar a denúncia contra o ex-marido, por ter sido agredida por ele no dia 19 de março.

Segundo a mulher, ele invadiu sua residência por meio de uma janela e a agrediu com socos no rosto e em outras partes do corpo. Por fim, o homem teria fugido do local.

Durante o registro da ocorrência de lesão corporal, ela revelou que o motivo da briga foi devido a venda do filho deles pelo ex, no dia 3 de março.

“Com base nessas informações, instauramos um inquérito, e começamos a investigar o caso. Conseguimos chegar até as pessoas que haviam comprado o bebê”, explicou o delegado.