Homem é acusado de estuprar a filha de 5 anos em Minas Gerais

PUBLICIDADE

Um homem, de 38 anos, foi denunciado de ter cometido o crime de abuso sexual contra a própria filha, de cinco 5 anos. Segundo relatos, o caso de violência teria acontecido no último sábado (9), na cidade de Ipatinga (MG). O caso só foi descoberto após a mãe da menina conversar com a garota e realizar a denúncia. As informações são do site BHAZ.

Ao chegar na delegacia, a mãe da criança contou que filha havia passado o final de semana com o pai e só retornou no último dia 10. No dia seguinte, a menina contou que uma situção tinha acontecido e que o homem havia pedido para que ela não contasse nada para outras pessoas.

Após tranquilizar a filha, a mãe ficou sabendo da história e resolveu registrar os relatos da criança em um gravador de som. A partir disso, a responsável foi até uma deegacia para fazer a denúncia. As duas foram levadas para um hospital local, onde um perito do Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhá-las durante os processos.