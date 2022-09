Homem diz ser Jesus Cristo e Satanás antes de amputar sua própria perna nos EUA

O homem e a mulher, Sandy Michelle Cox, de 30 anos, foram presos e acusados e colocar em risco o bem-estar da criança, informou a mídia local

Um homem alegou ser Jesus Cristo e Satanás antes de amputar sua própria perna na frente da filha, de 5 anos, no Arkansas, Estados Unidos. Shannon Cox, de 48 anos, usou uma serra para cortar o membro. Ele e a mulher, Sandy Michelle Cox, de 30 anos, foram presos e acusados e colocar em risco o bem-estar da criança, informou a mídia local.

O caso aconteceu no dia 2 de agosto. Policiais do Condado de Boone foram acionados para a casa da família. O primeiro agente a chegar ao local encontrou Cox “deitado em frente à residência, nu e sem uma parte da perna direita”.

O policial perguntou ao homem como ele havia sofrido a lesão, ele respondeu: “Com uma serra”. O agente acionou o socorro e Cox foi levado de helicóptero para um hospital próximo. Sandy foi orientada a ir ao escritório do xerife. Lá, ela relatou que o marido havia agido de modo estranho durante todo o dia.

“Sandy contou que ele disse que era Jesus Cristo e que ela precisava se acertar com o Senhor. Ela contou que ele ficou violento e disse que era Satanás. Ele disse para a mulher que ia torcer a cabeça dela e continuou a fazer ameaças verbais”, diz um trecho do depoimento reproduzido por jornais locais.

De acordo com a documentação policial relacionada ao caso, os agentes constataram desleixo de Sandy em relação ao trato com a filha. “Ela disse que por volda de 20h15 (horário local) saiu de casa porque estava com medo de Cox matá-la. Ela foi para a residência de uma amiga e não voltou mais”, diz um trecho.

Segundo a papelada, quando Sandy foi questionada sobre o motivo de não ter lavado a filha, a mulher disse que sua preocupação era com a possibilidade de Cox querer matá-la e não com a criança.

No dia seguinte, os agentes entrevistaram a menina num centro de defesa da criança. Ela confirmou estar “presente no momento em que o pai cortou a própria perna”, diz seu depoimento. Os investigadores disseram que a menina parecia ainda estar”em algum estado de choque” e que ela permanecia “tentando se afastar da conversa”.

Cox e Sandy foram liberados após pagar uma fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 52 mil). Ele terão que comparecer num tribunal no próximo mês.