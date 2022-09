Homem de 76 anos suspeito de matar a esposa a facadas em RN

A PM realizou buscas pelo marido dela pela cidade de Lagoa Nova, e por municípios vizinhos, como Currais Novos e Tenente Laurentino Cruz, mas o suspeito não foi encontrado

Uma mulher de 41 anos foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (12) na zona rural do município de Lagoa Nova, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

O corpo de Lucileide de Sales da Silva foi encontrado dentro de casa, no sítio Umarizeiro, e o principal suspeito do crime, segundo a PM, é o marido dela, um idoso de 76 anos, que fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que é natural da cidade de Currais Novos, tinha marcas de facadas no corpo quando foi encontrada pela equipe dentro da residência em que morava com o companheiro.

“Possivelmente ela foi assassinada por objetos perfurocortantes, já que as marcas deixavam transparecer essa informação”, disse o sargento do 13º Batalhão da PM, Pedro Antonione.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Caicó, na Região Seridó, onde passará por necrópsia. O caso será investigado pela Polícia Civil.