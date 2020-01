Homem de 59 anos é preso acusado de estuprar ex-enteada de 9

PUBLICIDADE 

Suspeito de estuprar a ex-enteada de 9 anos, um médico de 59 foi preso em Ivinhema, próximo a Campo Grande. Segundo as autoridades, o caso foi descoberto no início da semana passada depois que a menina reclamou para a avó de dores nas partes íntimas.

Ao dizer para a neta que poderia ser infecção urinária, a criança revelou a avó o que o padrasto fazia com ela. Ao levar a vítima ao hospital, uma médica constatou lesões na área genital, perguntou para a menina o que havia acontecido e ela mais uma vez relatou os estupros. A criança foi medicada e a Polícia Civil e o Conselho Tutelar acionados.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do médico após ouvir a garota. A Justiça deferiu o pedido e o homem está preso desde a última quinta-feira (23). Ele nega os abusos.

Conforme as denuncias da menina, o homem a dopava para cometer os crimes. Durante o período em que os abusos aconteciam, por várias vezes, a criança dormia com roupa e acordava com ela abaixada.

A relação entre a menina e o ex-padrasto sempre foi de pai e filha, não havendo motivos para que parentes desconfiassem de abusos. O suspeito tem ainda uma filha em comum com a mãe da vítima.

Como não havia problemas anteriores com a então enteada e a filha, a família permitiu que ele saísse com as duas meninas e que elas dormissem na casa dele. Era lá que os abusos aconteciam.